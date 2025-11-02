ไดเรกทอรีบริษัท
Mercari
Mercari นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล in Japan ที่ Mercari รวม ¥8.74M ต่อyear สำหรับ MG3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
ดู 2 ระดับอื่นๆ
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Mercari in Japan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ¥11,178,107 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mercari สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in Japan คือ ¥7,834,229

