ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล in Japan ที่ Mercari รวม ¥8.74M ต่อyear สำหรับ MG3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mercari อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Mercari RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)