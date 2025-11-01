ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Israel ที่ Melio Payments อยู่ในช่วง ₪715K ถึง ₪975K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Melio Payments อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₪765K - ₪925K
Israel
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₪715K₪765K₪925K₪975K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Melio Payments การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Melio Payments in Israel อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪975,453 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Melio Payments สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Israel คือ ₪714,771

