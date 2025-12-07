ไดเรกทอรีบริษัท
Meituan
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Meituan วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรฮาร์ดแวร์ in China ที่ Meituan อยู่ในช่วง CN¥403K ถึง CN¥587K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Meituan อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$64.9K - $73.9K
China
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$56.5K$64.9K$73.9K$82.3K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Meituan?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Meituan in China อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CN¥586,876 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Meituan สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in China คือ CN¥402,855

