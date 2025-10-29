ไดเรกทอรีบริษัท
Medallia
Medallia ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Medallia รวม A$351K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Medallia อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
รวมต่อปี
A$351K
ระดับ
L6
เงินเดือนฐาน
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
โบนัส
A$30.8K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ Medallia in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี A$439,185 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Medallia สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค in United States คือ A$343,643

