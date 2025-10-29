ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ McKinsey อยู่ในช่วง $131K ต่อyear สำหรับ Junior Engineer ถึง $293K ต่อyear สำหรับ Principal Architect I แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $185K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ McKinsey อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
