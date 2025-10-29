ไดเรกทอรีบริษัท
McKinsey
  • เงินเดือน
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

McKinsey ที่ปรึกษาด้านการจัดการ เงินเดือน

ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ in United States ที่ McKinsey อยู่ในช่วง $121K ต่อyear สำหรับ Business Analyst ถึง $388K ต่อyear สำหรับ Partner แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $245K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ McKinsey อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ McKinsey in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $451,254 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ McKinsey สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ in United States คือ $247,500

