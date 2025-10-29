ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ in United States ที่ McKinsey อยู่ในช่วง $121K ต่อyear สำหรับ Business Analyst ถึง $388K ต่อyear สำหรับ Partner แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $245K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ McKinsey อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
