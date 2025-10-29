ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ McKinsey อยู่ในช่วง $152K ต่อyear สำหรับ Data Scientist ถึง $248K ต่อyear สำหรับ Principal แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $170K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ McKinsey อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่