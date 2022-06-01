ไดเรกทอรีบริษัท
MCI
MCI เงินเดือน

เงินเดือนของ MCI อยู่ในช่วง $21,882 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $116,288 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ MCI. อัปเดตล่าสุด: 10/22/2025

การดำเนินงานบริการลูกค้า
$21.9K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$44.3K
วิศวกรเครื่องกล
$51.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$116K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ MCI คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $116,288 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ MCI คือ $47,731

