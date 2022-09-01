ไดเรกทอรีบริษัท
McGraw Hill
McGraw Hill เงินเดือน

เงินเดือนของ McGraw Hill อยู่ในช่วง $10,816 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $213,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ McGraw Hill. อัปเดตล่าสุด: 9/15/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $138K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $100K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $120K

นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $100K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $213K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$184K
การตลาด
$180K
ฝ่ายขาย
$10.8K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$185K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ McGraw Hill คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $213,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ McGraw Hill คือ $137,500

