MBition
MBition วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Germany ที่ MBition รวม €82.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ MBition อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
MBition
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
รวมต่อปี
€82.3K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
€71.6K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€10.7K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ MBition in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €94,368 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ MBition สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Germany คือ €84,052

