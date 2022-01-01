Mazars เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Mazars อยู่ในช่วง $12,060 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $112,435 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Mazars. อัปเดตล่าสุด: 10/22/2025

Don't get lowballed
นักบัญชี
$47.2K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$112K
นักวิเคราะห์การเงิน
$58.9K

ทรัพยากรบุคคล
$12.1K
กฎหมาย
$45.6K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$80.4K
การดำเนินงานการตลาด
$34.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$56K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Mazars คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $112,435 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mazars คือ $51,585

