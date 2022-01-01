ไดเรกทอรีบริษัท
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies เงินเดือน

เงินเดือนของ Marsh & McLennan Companies อยู่ในช่วง $20,586 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $276,375 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Marsh & McLennan Companies. อัปเดตล่าสุด: 10/20/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $245K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $89K
นักบัญชี
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
$117K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $65K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$60.6K
นักวิเคราะห์การเงิน
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$30.7K
การตลาด
$276K
การดำเนินงานการตลาด
$95.8K
ผู้จัดการพันธมิตร
$221K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$102K
ผู้จัดการโครงการ
$81.2K
ฝ่ายขาย
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$203K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Marsh & McLennan Companies คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $276,375 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Marsh & McLennan Companies คือ $89,000

