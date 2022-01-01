ไดเรกทอรีบริษัท
ManTech
ManTech เงินเดือน

เงินเดือนของ ManTech อยู่ในช่วง $61,690 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $216,240 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ManTech. อัปเดตล่าสุด: 9/15/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $120K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $125K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $130K

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $143K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $148K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $144K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$181K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$79.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$216K
ผู้จัดการโครงการ
$196K
นักสรรหา
$61.7K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$145K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ManTech คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $216,240 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ManTech คือ $143,400

