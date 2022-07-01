ไดเรกทอรีบริษัท
Manta เงินเดือน

เงินเดือนของ Manta อยู่ในช่วง $135,926 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีทางเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $179,100 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชัน ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Manta. อัปเดตล่าสุด: 11/26/2025

สถาปนิกโซลูชัน
$179K
ผู้จัดการบัญชีทางเทคนิค
$136K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Manta คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $179,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Manta คือ $157,513

