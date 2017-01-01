ไดเรกทอรีบริษัท
Mangalam Drugs & Organics
    • เกี่ยวกับเรา

    Mangalam Organics is a manufacturer of camphor, synthetic resins, and sodium acetate, catering to a diverse clientele in Europe, the USA, Africa, and the Middle East. The company has a strong foothold in the pine chemicals industry.

    mangalamorganics.com
    เว็บไซต์
    1996
    ปีที่ก่อตั้ง
    180
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

