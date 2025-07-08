ไดเรกทอรีบริษัท
Malga
Malga เงินเดือน

เงินเดือนของ Malga อยู่ในช่วง $35,668 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $68,075 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Malga. อัปเดตล่าสุด: 11/23/2025

พัฒนาธุรกิจ
$35.7K
ฝ่ายขาย
$68.1K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Malga คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $68,075 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Malga คือ $51,871

