ไดเรกทอรีบริษัท
Mailchimp
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • สถาปนิกโซลูชั่น

  • เงินเดือนทั้งหมดของ สถาปนิกโซลูชั่น

Mailchimp สถาปนิกโซลูชั่น เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย สถาปนิกโซลูชั่น in Canada ที่ Mailchimp อยู่ในช่วง CA$171K ถึง CA$249K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Mailchimp อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CA$197K - CA$224K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม สถาปนิกโซลูชั่น ข้อมูลเงินเดือน ที่ Mailchimp เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ CA$42,390+ (บางครั้งถึง CA$423,900+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Mailchimp การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว สถาปนิกโซลูชั่น ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชั่น ที่ Mailchimp in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$249,443 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Mailchimp สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น in Canada คือ CA$171,228

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Mailchimp

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ