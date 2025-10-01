ไดเรกทอรีบริษัท
Magic Leap
  เงินเดือน
  วิศวกรซอฟต์แวร์

  เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  Switzerland

Magic Leap วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Switzerland

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Switzerland ที่ Magic Leap อยู่ในช่วง CHF 172K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer ถึง CHF 209K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Switzerland รวม CHF 213K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Magic Leap อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Entry Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
ดู 3 ระดับอื่นๆ
CHF 134K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ CHF 25,170+ (บางครั้งถึง CHF 251,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Magic Leap การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรซอฟต์แวร์เวอร์ชวลรีแอลลิตี้

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Magic Leap in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Switzerland is CHF 180,361.

