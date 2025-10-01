ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Switzerland ที่ Magic Leap อยู่ในช่วง CHF 172K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer ถึง CHF 209K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Switzerland รวม CHF 213K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Magic Leap อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Magic Leap การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
