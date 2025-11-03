ไดเรกทอรีบริษัท
MacPaw
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Ukraine ที่ MacPaw รวม UAH 2.37M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ MacPaw อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
รวมต่อปี
UAH 2.37M
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
โบนัส
UAH 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน MacPaw?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.73M
Stripe logo
+UAH 839K
Datadog logo
+UAH 1.47M
Verily logo
+UAH 923K
แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ MacPaw in Ukraine อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี UAH 3,373,102 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ MacPaw สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Ukraine คือ UAH 2,366,206

