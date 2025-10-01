ไดเรกทอรีบริษัท
Luxoft
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Wroclaw Metropolitan Area

Luxoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Wroclaw Metropolitan Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Wroclaw Metropolitan Area ที่ Luxoft อยู่ในช่วง PLN 144K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง PLN 265K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Wroclaw Metropolitan Area รวม PLN 168K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน Luxoft?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Luxoft in Wroclaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 265,712. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 194,012.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Luxoft

แหล่งข้อมูลอื่นๆ