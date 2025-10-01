ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Warsaw Metropolitan Area ที่ Luxoft อยู่ในช่วง PLN 125K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง PLN 329K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Warsaw Metropolitan Area รวม PLN 236K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่