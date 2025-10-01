ไดเรกทอรีบริษัท
Luxoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Warsaw Metropolitan Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Warsaw Metropolitan Area ที่ Luxoft อยู่ในช่วง PLN 125K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง PLN 329K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Warsaw Metropolitan Area รวม PLN 236K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน Luxoft?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa วิศวกรซอฟต์แวร์ sa Luxoft in Warsaw Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 375,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Luxoft para sa วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Warsaw Metropolitan Area ay PLN 217,914.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ