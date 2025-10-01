ไดเรกทอรีบริษัท
Luxoft
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Ukraine

Luxoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Ukraine

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Ukraine ที่ Luxoft อยู่ในช่วง UAH 1.42M ต่อyear สำหรับ L2 ถึง UAH 3.18M ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Ukraine รวม UAH 1.78M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Luxoft in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,220,230. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Ukraine is UAH 1,780,168.

