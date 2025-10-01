ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Sofia City Province ที่ Luxoft อยู่ในช่วง BGN 105K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง BGN 114K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Sofia City Province รวม BGN 101K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่