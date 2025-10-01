ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Serbia ที่ Luxoft อยู่ในช่วง $46.8K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง $48.1K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Serbia รวม $57K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
