Luxoft
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Munich Metro Region

Luxoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Munich Metro Region

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Munich Metro Region ที่ Luxoft อยู่ในช่วง €56.5K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง €68.5K ต่อyear สำหรับ L3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Munich Metro Region รวม €69.9K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ €26,670+ (บางครั้งถึง €266,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน Luxoft?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Luxoft in Munich Metro Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €92,067 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Luxoft สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Munich Metro Region คือ €66,806

แหล่งข้อมูลอื่นๆ