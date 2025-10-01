ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area ที่ Luxoft อยู่ในช่วง PLN 167K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง PLN 251K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Krakow Metropolitan Area รวม PLN 222K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
