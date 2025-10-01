ไดเรกทอรีบริษัท
Luxoft
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Luxoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Germany

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Germany ที่ Luxoft อยู่ในช่วง €64.3K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง €86.5K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Germany รวม €75.1K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€86.5K
€86.5K
€0
€0
ดู 3 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งข้อมูล
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Luxoft?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Luxoft in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €88,399 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Luxoft สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Germany คือ €73,618

แหล่งข้อมูลอื่นๆ