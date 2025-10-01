ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Germany ที่ Luxoft อยู่ในช่วง €64.3K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง €86.5K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Germany รวม €75.1K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่