ไดเรกทอรีบริษัท
Luxoft
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Bulgaria

Luxoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Bulgaria

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Bulgaria ที่ Luxoft อยู่ในช่วง BGN 105K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง BGN 114K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Bulgaria รวม BGN 101K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
ดู 3 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

BGN 278K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ BGN 52,140+ (บางครั้งถึง BGN 521,400+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Luxoft?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa วิศวกรซอฟต์แวร์ katika Luxoft in Bulgaria kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa BGN 117,946. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Luxoft kwa jukumu la วิศวกรซอฟต์แวร์ in Bulgaria ni BGN 100,744.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Luxoft

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ