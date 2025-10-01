ไดเรกทอรีบริษัท
Luxoft
  • Bucharest Metropolitan Area

Luxoft วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Bucharest Metropolitan Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Bucharest Metropolitan Area ที่ Luxoft อยู่ในช่วง RON 93.2K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง RON 296K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Bucharest Metropolitan Area รวม RON 142K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
