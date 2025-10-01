ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in Berlin Metropolitan Region ที่ Luxoft รวม €49.9K ต่อyear สำหรับ L2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Berlin Metropolitan Region รวม €52.4K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Luxoft อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
