ไดเรกทอรีบริษัท
Lutron Electronics
Lutron Electronics เงินเดือน

เงินเดือนของ Lutron Electronics อยู่ในช่วง $59,292 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $130,650 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Lutron Electronics. อัปเดตล่าสุด: 10/9/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $107K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$117K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$116K

วิศวกรไฟฟ้า
$91.8K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$97.7K
การตลาด
$59.7K
วิศวกรเครื่องกล
$112K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$131K
ฝ่ายขาย
$59.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Lutron Electronics คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $130,650 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lutron Electronics คือ $106,500

