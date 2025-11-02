ไดเรกทอรีบริษัท
Lumentum
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Lumentum นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ข้อมูล in Canada ที่ Lumentum อยู่ในช่วง CA$66.4K ถึง CA$94.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lumentum อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Lumentum การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Lumentum in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$94,208 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lumentum สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in Canada คือ CA$66,355

