Lucid
  • Salt Lake City Greater Area

Lucid วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Salt Lake City Greater Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Salt Lake City Greater Area ที่ Lucid อยู่ในช่วง $102K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 1 ถึง $219K ต่อyear สำหรับ Staff Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Salt Lake City Greater Area รวม $135K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lucid อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer 1
(ระดับเริ่มต้น)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Lucid การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um วิศวกรซอฟต์แวร์ na Lucid in Salt Lake City Greater Area situa-se numa remuneração total anual de $218,837. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lucid para a função de วิศวกรซอฟต์แวร์ in Salt Lake City Greater Area é $132,200.

