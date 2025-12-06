ไดเรกทอรีบริษัท
Lotlinx
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • การดำเนินงานด้านบุคลากร

  • เงินเดือนทั้งหมดของ การดำเนินงานด้านบุคลากร

Lotlinx การดำเนินงานด้านบุคลากร เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การดำเนินงานด้านบุคลากร ที่ Lotlinx อยู่ในช่วง CA$71.6K ถึง CA$97.7K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lotlinx อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$55.7K - $67.4K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$52K$55.7K$67.4K$71K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม การดำเนินงานด้านบุคลากร ข้อมูลเงินเดือน ที่ Lotlinx เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Lotlinx?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว การดำเนินงานด้านบุคลากร ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การดำเนินงานด้านบุคลากร ที่ Lotlinx อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$97,730 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lotlinx สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานด้านบุคลากร คือ CA$71,613

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Lotlinx

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Tesla
  • Apple
  • Amazon
  • Pinterest
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lotlinx/salaries/people-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.