Logitech
ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Logitech อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$50K - $58.1K
Sweden
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$46.2K$50K$58.1K$64.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Logitech RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การตลาด ที่ Logitech in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SEK 615,294 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Logitech สำหรับตำแหน่ง การตลาด in United States คือ SEK 439,496

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

