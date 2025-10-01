ไดเรกทอรีบริษัท
Loggi
Loggi ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Sao Paulo

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Sao Paulo ที่ Loggi รวม R$491K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Loggi อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
รวมต่อปี
R$491K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
โบนัส
R$0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
R$880K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at Loggi in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$928,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Loggi for the ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ role in Greater Sao Paulo is R$543,941.

