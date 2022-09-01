LKQ เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ LKQ อยู่ในช่วง $57,486 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $102,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ LKQ. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $102K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$57.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$72.3K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ LKQ คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $102,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ LKQ คือ $72,271

