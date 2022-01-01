ไดเรกทอรีบริษัท
LivePerson
LivePerson เงินเดือน

เงินเดือนของ LivePerson อยู่ในช่วง $24,097 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $402,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ LivePerson. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $86.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $184K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $400K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $132K
ผู้ช่วยธุรการ
$24.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$54.8K
บริการลูกค้า
$137K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$62.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$235K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $142K
ทรัพยากรบุคคล
$143K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$252K
การตลาด
$120K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$132K
ผู้จัดการโปรแกรม
$201K
ผู้จัดการโครงการ
$402K
นักสรรหา
$166K
สถาปนิกโซลูชั่น
$135K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ LivePerson คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $402,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ LivePerson คือ $139,395

