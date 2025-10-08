ไดเรกทอรีบริษัท
Licious
Licious วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru ที่ Licious รวม ₹4.68M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Licious อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹4.68M
ระดับ
Software Development Engineer 3
เงินเดือนฐาน
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
₹13.98M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Licious in Greater Bengaluru อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹5,008,476 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Licious สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Greater Bengaluru คือ ₹4,643,116

