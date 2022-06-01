ไดเรกทอรีบริษัท
Liberty Tax
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Liberty Tax เงินเดือน

เงินเดือนของ Liberty Tax อยู่ในช่วง $26,388 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $51,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Liberty Tax. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักบัญชี
$26.4K
ผู้ช่วยธุรการ
$31.4K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$36.7K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Liberty Tax คือ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $51,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Liberty Tax คือ $34,024

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Liberty Tax

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • SoFi
  • Square
  • Coinbase
  • Pinterest
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ