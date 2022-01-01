LG Ads เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ LG Ads อยู่ในช่วง $29,768 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $331,500 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ LG Ads. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $65.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$29.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$332K

วิศวกรไฟฟ้า
$87.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$217K
ฝ่ายขาย
$191K
วิศวกรฝ่ายขาย
$147K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$86.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ LG Ads คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $331,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ LG Ads คือ $117,348

