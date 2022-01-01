ไดเรกทอรีบริษัท
Levi's
Levi's เงินเดือน

เงินเดือนของ Levi's อยู่ในช่วง $25,761 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักลงทุนร่วมทุน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $211,050 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Levi's. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

นักบัญชี
$155K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$51.6K
การตลาด
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$151K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$211K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$36.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$70.7K
นักลงทุนร่วมทุน
$25.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Levi's คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $211,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Levi's คือ $71,011

