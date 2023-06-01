ไดเรกทอรีบริษัท
Levels Health
Levels Health เงินเดือน

เงินเดือนของ Levels Health อยู่ในช่วง $27,317 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $211,050 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Levels Health. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$99.5K
ฝ่ายขาย
$27.3K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$211K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Levels Health คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $211,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Levels Health คือ $99,500

