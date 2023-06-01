Level Ex เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
Level Ex
เงินเดือนของ Level Ex อยู่ในช่วง $91,800 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,625 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Level Ex. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$91.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$126K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$114K

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Level Ex คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $125,625 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Level Ex คือ $113,565

