Lettuce Grow
Lettuce Grow เงินเดือน

เงินเดือนของ Lettuce Grow อยู่ในช่วง $109,450 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Lettuce Grow. อัปเดตล่าสุด: 11/27/2025

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$109K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Lettuce Grow คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $125,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lettuce Grow คือ $117,225

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

