Leroy Merlin
Leroy Merlin เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Leroy Merlin ตั้งแต่ $13,127 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $114,425 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Leroy Merlin. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $35.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $77.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$27.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$16.1K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$114K
การขาย
$13.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$104K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$53.4K
นักลงทุนร่วมเสี่ยง
$20.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Leroy Merlin คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $114,425 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Leroy Merlin คือ $35,087

