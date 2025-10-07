ค่าตอบแทน วิศวกรเดฟออปส์ in United States ที่ Leidos รวม $156K ต่อyear สำหรับ T4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $138K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Leidos อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
