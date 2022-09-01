ไดเรกทอรีบริษัท
Leica Geosystems
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Leica Geosystems เงินเดือน

เงินเดือนของ Leica Geosystems อยู่ในช่วง $45,188 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $120,142 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Leica Geosystems. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $116K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$120K
ทรัพยากรบุคคล
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$109K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Leica Geosystems คือ วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $120,142 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Leica Geosystems คือ $112,185

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Leica Geosystems

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Flipkart
  • Tesla
  • Lyft
  • PayPal
  • Uber
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ