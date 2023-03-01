ไดเรกทอรีบริษัท
LeasePlan
LeasePlan เงินเดือน

เงินเดือนของ LeasePlan อยู่ในช่วง $10,235 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $159,100 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ LeasePlan. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $90.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$68.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$70.4K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$10.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$87K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$111K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$159K
สถาปนิกโซลูชั่น
$122K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ LeasePlan คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $159,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ LeasePlan คือ $88,797

