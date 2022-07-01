ไดเรกทอรีบริษัท
Learning Technologies Group plc
Learning Technologies Group plc เงินเดือน

เงินเดือนของ Learning Technologies Group plc อยู่ในช่วง $30,320 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $113,565 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Learning Technologies Group plc. อัปเดตล่าสุด: 11/22/2025

การตลาด
$114K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$30.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Learning Technologies Group plc คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $113,565 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Learning Technologies Group plc คือ $71,943

